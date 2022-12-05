В Свердловской области растет заболеваемость ОРВИ

Также в Екатеринбурге зафиксировали почти 23 тысячи случаев заболевания ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области вновь растет заболеваемость ОРВИ, в период с 28 ноября по 4 декабря специалисты Роспотребднадзора зарегистрировали 46,3 тысячи новых случаев заражения, это на четверть выше показателей прошлой недели и выше среднего многолетнего уровня на 39,7 %.

- В структуре заболеваемости 61 % составляют дети. Неблагополучные по заболеваемости МО (где показатели выше среднеобластного в полтора раза и более): ГО Богданович, Асбестовский ГО, ГО Рефтинский, Чкаловский район, ГО Сухой Лог, ГО ЗАТО Свободный.

Также в Екатеринбурге зафиксировали почти 23 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что выше среднего многолетнего уровня на 33,1 %.

Ранее стало известно, что в Свердловской области началась назальная вакцинация от коронавируса. 9 ноября свердловский Минздрав приступил к раздаче специальных насадок для введения вакцины «Спутник V» интраназальным способом. Все областные медучреждения получат насадки до конца текущей недели.