Вакцину "Спутник V" теперь можно поставить и внутримышечно, и назально. Для введения препарата в нос используется специальная насадка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области началась назальная вакцинация от коронавируса. 9 ноября свердловский Минздрав приступил к раздаче специальных насадок для введения вакцины «Спутник V» интраназальным способом. Все областные медучреждения получат насадки до конца текущей недели, сообщили «КП-Екатеринбург» в Городском центре медицинской профилактики.

Презентация процедуры прошла в поликлинике № 2 ЦГКБ № 3 утром 9 ноября. Получить вакцину от новой коронавирусной инфекции через нос могли все желающие.

Уровень заболеваемости растет, а повторно не вакцинируются

Упростить процедуру получения прививки от ковида в Свердловской области решено из-за низких показателей повторной вакцинации в регионе. Между тем уровень заболеваемости и ОРВИ, и гриппом, и коронавирусом растет.

- Активность прививающихся повторно резко снизилась. Специально для того, чтобы людям было удобнее получать прививки от коронавируса и гриппа осенью было решено организовать выездные пункты вакцинации в торговых центрах. Но мы увидели, что среди недели в ТЦ прививали до 1,5 тысяч человек в день, но за 4-5 ноября по всей области привилось только 320 человек, - рассказал на брифинге главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

Сейчас на повторную вакцинацию идут не активно, этот показатель не достигает даже 30%. Поэтому региональный Минздрав принял решение о приобретении насадок для интраназальной вакцинации. Ее активно используют в других регионах страны, и она легче для человека с психологической точки зрения. Такой ход может исправить ситуацию.

Регион так и не достиг норматива в 80% охвата всего населения вакцинами от новой коронавирусной инфекции. Дети от этого вируса не прививаются, подростки вакцинируются, но не активно. Среди взрослых охват прививками превышает 80%, но охват всего населения достиг только 72,5%. В эту сумму и те, кто прививались более 6 месяцев назад, они должны повторно. По мнению специалистов, это крайне недостаточно для предупреждения распространения инфекции.

«Комсомолка» узнала ответы на все вопросы, связанные с назальной вакцинации от коронавируса и готова поделиться ответами со своими читателями.

Какую вакцину ставят от коронавируса назально?

В России разработана интраназальная вакцина от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Но пока она проходит этап испытаний, без этого выпускать препарат в массовое производство нельзя.

Между тем Александра Харитонов отметил, что интраназальная вакцина один в один повторяет по составу вакцину «Спутник V». А потому уже многие регионы РФ используют обычный «Спутник V», но вводят его не внутримышечно, а назально.

Как выглядит назальная вакцинация от коронавируса?

Назальная вакцинация от коронавируса воспринимается пациентом легче, чем внутримышечная.

Пациент также проходит осмотр перед вакцинацией. В прививочном кабинете медицинский работник берет стандартную ампулу с вакциной «Спутник V», которую обычно используют внутримышечно. Но при интраназальном способе он должен взять специальную насадку для носа. Нос должен хорошо дышать, заложенности быть не должно.

Как используют интраназальную вакцину от коронавируса?

Вакцину впрыскивают через одну из ноздрей. После вакцинации следует провести 30 минут у кабинета, чтобы отследить реакцию организма на прививку. Это правило также актуально и тогда, когда человек привился внутримышечно.

В течение двух часов не рекомендуется сморкаться, курить, кашлять, чихать, пить или есть. Делается это для того, чтобы препарат как можно дольше оставался на чистых слизистых и иммунный ответ был выше.

В случае, если вакцина была введена назально, ответ организма в виде небольшой температуры, недомогания, наступает не так быстро, как при введении препарата в мышцу.

Насколько вакцина, получаемая назально, эффективна?

Эффективность вакцины от коронавируса через нос не снижается. Напротив, выяснилось, что в таком случае прививка работает еще лучше.

Дело в том, что при попадании на слизистую местный иммунитет к коронавирусу становится выше. Через слизистую препарат попадает в кровь, как и при введении внутримышечно, в организме также образуются антитела к COVID-19.

Благодаря тому, что местный иммунитет носоглотки к COVID-19 становится выше, получать вакцину через нос рекомендуют тем, кто по работе сталкивается с большим количеством людей. Также ее ставят контактным по коронавирусу.

Но врачи предупреждают, что в некоторых случаях лучше вводить «Спутник V» внутримышечно. К этой категории относятся люди старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями и люди, переболевшие или привившиеся более полугода назад. Делается это потому что у этих пациентов иммунитет слабее, и организм может не так качественно ответить на вакцинацию интраназально.

Сколько раз вакцину через нос можно ставить при повторной вакцинации?

Сейчас вместо «Спутник Лайт» медики используют первый компонент вакцины «Спутник V». Человек может по желанию получить вакцину однократно – в этом случае врач назначит первый компонент, а может попросить поставить и второй компонент вакцины. В этом случае схема не меняется: человек получает через нос первый компонент, а через 21 день таким же образом прививается вторым компонентом.

Можно ли совмещать назальную вакцину от коронавируса с вакциной от гриппа?

Да, врачи считают, что это удобно и безопасно. Уральцы могут попросить ввести прививку от гриппа в верхнюю треть плеча, а после ввести через нос прививку от коронавируса.

Какие ощущения от назальной вакцинации?

Пациенты положительно оценивают введение «Спутник V» через нос. Интраназальная вакцина от COVID-19 слегка сладка на вкус.

- Сегодня я тоже попробовала вакцинироваться интраназально. Конечно, было любопытно, как это, будут ли неприятные ощущения, першение. Но нет. Я была удивлена. Объем небольшой, нет чувства, что в нос попала вода. Зато чувствуется сладковатый вкус, жжения и першения не заметила. Мне было комфортно, - рассказала «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь Городского центра медпрофилактики Анастасия Соболева.

Как получить вакцину назально в Свердловской области?

Уральцы могут привиться от коронавируса интраназально двумя способами: в выездных пунктах вакцинации региона или через поликлиники. При этом в Городском центре медпрофилактики Екатеринбурга отмечают, что по закону россияне имеют право прививаться в любом медучреждении минздрава. Не обязательно быть прикрепленным к поликлинике, чтобы поставить прививку: человеку достаточно подойти в регистратуру любой поликлинике с паспортом, СНИЛС и полюсом, и ему обязаны поставить вакцину.