В Екатеринбурге пенсионерка пострадала в столкновении двух иномарок

С тяжелыми травмами пострадавшую доставили в ГКБ № 23. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на пересечении улиц Кировградской и 40-летия Октября в столкновении двух легковушек пострадала 62-летняя женщина. С тяжелыми травмами ее доставили в ГКБ № 23. Как оказалось, она стояла на тротуаре, когда в нее влетела Chevrolet Niva.

- Nissan ехал по Кировградской, со стороны Ломоносова, и поворачивал в сторону улицы Калинина. А Chevrolet Niva ехала во встречном направлении, со стороны проспекта Орджоникидзе, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Ранее стало известно, что на 86-м километре трассы Екатеринбург - Тюмень в столкновении с «газелью» погиб водитель ВАЗ.

- По предварительным данным, водитель ВАЗ-2114 по неустановленной причине допустил выезд на встречную полосу, после чего его развернуло и отбросило на автомобиль «Газель», двигающийся в попутном направлении, - рассказали в УГИБДД Свердловской области.