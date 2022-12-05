На свердловской трассе в столкновении с «Газелью» погиб водитель ВАЗ

Фото: ГИБДД Свердловской области

На 86 километре трассы Екатеринбург-Тюмень в столкновении с «Газелью» погиб водитель ВАЗ.

- По предварительным данным, водитель ВАЗ-2114 по неустановленной причине допустил выезд на встречную полосу, после чего его развернуло и отбросило на автомобиль Газель, двигающийся в попутном направлении, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

Другие участники ДТП не пострадали. Автомобили получили серьезные механические повреждения.

На месте аварии работают следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и МЧС. Движение в районе места ДТП временно ограничено.

Напомним,ранее в ГИБДД выступили с предупреждением о непогоде. Сотрудники госавтоинспекции напомнили, что участникам движения следует быть внимательнее и учитывать сложные погодные условия.