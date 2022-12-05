Депутат Максим Иванов объяснил, за что мобилизованных из Свердловской области обвинили в дезертирстве

Сослуживцы обвиняемых в дезертирстве мужчин заверяют, что не понимают причину их поведения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Госдумы Максим Иванов объяснил, за что мобилизованных из города Ирбита Свердловской области обвинили в дезертирстве. По его словам, они просили о помощи, и он выяснил, что мужчины попали в тяжелую ситуацию по своей вине.

- По словам очевидцев, злоупотребили алкоголем, имитировали нападение, расстреляв из автоматов бензогенератор. Потом побросали оружие, броники, каски, гранаты, снялись с позиции, удрали в город, - написал депутат в своем telegram-канале. - Тем самым поставили под угрозу жизнь однополчан, которые находились на соседних позициях . Оголили 500 метров фронта! Считаю, что это дезертирство и предательство. Разбираться с этим нужно жестко. И по чести, и по закону.

Он также отметил, что их сослуживцы уверяют, что у них полное взаимопонимание с командованием, снабжение есть, коллектив сплоченный, а мужчины, о которых идет речь, были всем недовольны и все время жаловались женам.

По данным Максима Иванова, в ситуации разбираются компетентные органы.

Напомним, что свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова опровергла информацию о дезертирах среди мобилизованных из Свердловской области.