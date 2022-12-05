В зоне СВО работает мобильная приемная омбудсмена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омбудсмен Татьяна Мерзлякова опровергла информацию о дезертирах среди мобилизованных из Свердловской области. Ранее в СМИ появилась информация о дезертирах из Ирбита.

- Среди свердловских военнослужащих нет дезертиров. Несу ответственность за свои слова. Читаю разные сетевые информисточники, и кому-то хочется написать со слов неизвестных разную информацию, - рассказала Татьяна Мерзлякова. - Мобильная приемная уполномоченного по правам человека в зоне СВО работает. Мы встречаемся с ребятами, работаем и там. Ситуация под контролем. Мы общаемся с главами районов и городов. Помогаем адаптироваться тем, кому сложно.

Также информацию прокомментировал депутат Госдумы Максим Иванов.

- Сослуживцы из соседних взводов, нормальные, честные парни, не могут рационально объяснять причины таких необдуманных действий. По их словам, у всех соседних подразделений полное взаимопонимание с командованием, снабжение есть, коллектив сплоченный. Беглецы же не проявляли инициативу, а только жаловались женам, - написал парламентарий.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу Центрального военного округа. На момент публикации ответ не поступил.