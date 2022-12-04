В ночном клубе в центре Екатеринбурга произошла драка

Полицейские начали проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ночном клубе на улице Малышева произошла драка с участием охраны и посетителей. Пострадавшие обратились за помощью к полицейским.

- Информация об инциденте в ночном заведении была зарегистрирована в отделе полиции №7. Сотрудники территориального ОВД начали проверку по факту происшествия, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе городской полиции.

Менеджеры ночного клуба, в котором произошел инцидент с дракой между охраной и гостей заведения, отказались от комментариев происшествия.

Ранее, полицейские задержали агрессивного посетителя ночного клуба. Пьяный уралец пытался спровоцировать конфликт и подраться с гостями заведения. Как оказалось, агрессор был неоднократно судим. В том числе, мужчину привлекали к уголовной ответственности за кражу и грабеж и прочие противоправные деяния.