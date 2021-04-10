В Екатеринбурге полиция жестко задержала мужчину возле ночного клуба

Фото: "Инцидент Екатеринбург" группа в соцсети "Вконтакте"

В Екатеринбурге для одного из посетителей ночного клуба «Чили» вечер закончился в полиции. Сотрудники МВД жестко задержали мужчину возле заведения на Малышева, 53. Как рассказали очевидцы, пьяный уралец повздорил с еще один посетителем и те на улице пытались подраться. Но мимо проезжал отряд ППС, которые скрутили зачинщика.

- Это местный житель, 2000 г.р., ранее неоднократно привлекавшийся к административной и уголовной ответственности за нарушение действующего законодательства, в том числе за кражи, грабеж и за преступления, связанные с наркотиками. В настоящее время он находится под стражей в территориальном ОВД. В отношении него заведено административное делопроизводство по статье 20.1. ч.2. - Мелкое хулиганство, прокомментировал Валерий Горелых, глава пресс-службы МВД по Свердловской области.

Сейчас решается, какое наказание должен понести зачинщик драки у ночного клуба «Чили».