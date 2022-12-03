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НовостиПроисшествия3 декабря 2022 16:47

На Сибирском тракте произошло массовое ДТП

В аварию попало сразу четыре машины
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Есть пострадавшие

Есть пострадавшие

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Сибирском тракте под Екатеринбургом произошло массовое ДТП. Обстоятельства аварии сейчас выясняются на месте происшествия. Известно, что в ДТП попали сразу четыре автомобиля.

- Сотрудники Госавтоинспекции на месте, обстоятельства выясняются. По предварительной информации столкнулись четыре транспортных средства, - уточнили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Кроме того, в массовой аварии есть пострадавшие. Сколько человек пострадали на момент публикации неизвестно.

До этого, в ночь на 3 декабря ДТП произошло на Серовском тракте. Неизвестный водитель сбил насмерть пешехода, после чего скрылся с места происшествия. Личность водителя и пешехода устанавливается, в ГИБДД ищут очевидцев аварии.