На Сибирском тракте произошло массовое ДТП

Есть пострадавшие Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Сибирском тракте под Екатеринбургом произошло массовое ДТП. Обстоятельства аварии сейчас выясняются на месте происшествия. Известно, что в ДТП попали сразу четыре автомобиля.

- Сотрудники Госавтоинспекции на месте, обстоятельства выясняются. По предварительной информации столкнулись четыре транспортных средства, - уточнили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Кроме того, в массовой аварии есть пострадавшие. Сколько человек пострадали на момент публикации неизвестно.

До этого, в ночь на 3 декабря ДТП произошло на Серовском тракте. Неизвестный водитель сбил насмерть пешехода, после чего скрылся с места происшествия. Личность водителя и пешехода устанавливается, в ГИБДД ищут очевидцев аварии.