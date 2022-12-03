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НовостиПроисшествия3 декабря 2022 9:55

В ГИБДД Екатеринбурга ищут водителя, насмерть сбившего пешехода на Серовском тракте

ЧП произошло ночью на 3 декабря
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Личность пешехода не установлена

Личность пешехода не установлена

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД ищут очевидцев загадочной аварии. В ночь на 3 декабря на 14-ом километре Серовского тракта сбили пешехода. Он скончался до приезда Скорой помощи. Водителя ищут в Госавтоинспекции, а установить личность пешехода пока не удалось.

- Неустановленный водитель, на неустановленном автомобиле двигаясь по Серовскому тракту со стороны улицы Павловская в сторону Екатеринбургской автодороги допустил наезд на пешехода, после чего с места происшествия скрылся, - сообщают «КП-Екатеринбург» в ГИБДД Екатеринбурга.

Известно, что пешеход находился на трассе без цели перейти дорогу. Одежда на нем была темной и без светоотражающих элементов. По факту ДТП проводится расследование.

В Госавтоинспекции Екатеринбурга просят всех очевидцев аварии, а также всех, кому известна какая-либо информация, позвонить по телефону: 8-908-632-99-46 или «02».