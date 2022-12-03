Сотрудники говорят о затишье Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге опустели торговые центры. Большинство ТРЦ фиксируют снижение трафика на фоне ухода многих зарубежных компаний. Торговые точки нескольких брендов, которые покинули российский рынок, все еще занимают площади на этажах торговых центров.

Среди закрытых магазинов все еще остаются точки ьрендов, принадлежащих испанской компании Inditex: Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и Oysho. Как говорят сотрудники действующих магазинов, затишье наступило и после Черной Пятницы.

- Сейчас в торговых центрах затишье. Народа после Черной Пятницы ощутимо меньше, но он все же ходит и продолжает приобретать покупки, - рассказала «КП-Екатеринбург» консультант одного из бутиков в «Гринвиче».

Черная пятница в Екатеринбурге прогремела в прошлые выходные. При этом большинство ТРЦ в городе остались полупустыми. Акция в этом сезоне вызвала ажиотаж у жителей.