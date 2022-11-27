«Черная пятница» в Екатеринбурге не вызвала ажиотаж у покупателей

В магазинах не было больших очередей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Торговые центры Екатеринбурга остались полупустыми в день бешеных скидок и распродаж. Как сообщает «КП-Екатеринбург» читательница, в «Черную пятницу» в одном из самых крупных торговых центров не было больших очередей.

- Мы с подругой обошли несколько любимых магазинов в «Гринвиче». Практически во всех из них не было большого скопления людей, очередей в примерочные и на кассу, - рассказывает Злата. - Единственный магазин, в котором мы застряли в очереди в примерочные минут на 15 – это Befree.

Напомним, «Черная пятница» в России проходит с 24 по 26 ноября. В эти дни магазины предлагают свои товары по самым низким ценам.

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