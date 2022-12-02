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НовостиОбщество2 декабря 2022 12:18

В Екатеринбургском поселке Северка до августа 2023 года закроют улицу Строителей

Перекрытие связано с капитальным ремонтом улично-дорожной сети
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Перекрытие связано с капитальным ремонтом улично-дорожной сети в поселке

Перекрытие связано с капитальным ремонтом улично-дорожной сети в поселке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском поселке Северка до августа 2023 года перекроют движение по улице Строителей. Планируется, что пешеходы и автомобилисты не смогут попасть на участок от дома № 1 на Строителей до Ольховой с 15 декабря 2022 года по 15 августа 2023 года.

- Перекрытие связано с капитальным ремонтом улично-дорожной сети в поселке. Специалисты просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на две недели перекроют движение транспорта по улице Авиационной. Планируется, что автомобилисты не смогут попасть на участок от Сурикова до Серова с 9 по 23 декабря.

На участке будут обустраиваться сети водоснабжения для Станции скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса.