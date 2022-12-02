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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 10:41

В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию об агрессивном поведении воспитателя в детсаду

Женщина ударила ребенка во время занятия
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Прокуратурой будет дана юридическая оценка действиям сотрудников частного детского сада

Прокуратурой будет дана юридическая оценка действиям сотрудников частного детского сада

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию об агрессивном поведении воспитателя в частном детсаду.

- Согласно публикации СМИ и размещенной в ней видеозаписи, во время творческого занятия сотрудник детского сада проявляет агрессивное воздействие в отношении воспитанника, возраста около 3 лет, в результате чего тот начинает плакать, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным «4 канала», речь идет о филиале того же детского сада, где ранее ударили девочку. Тогда ситуацией сначала заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин, а затем следователи возбудили уголовное дело.

Что касается этого случая, то, по данным прокуратуры, видео, на котором ударили ребенка, снято более одного года назад и воспитательница в детском саду уже не работает.

Тем не менее сотрудники ведомства выясняют обстоятельства произошедшего. Прокуратурой будет дана юридическая оценка действиям сотрудников частного детского сада на предмет соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.