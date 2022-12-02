В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию об агрессивном поведении воспитателя в детсаду

Прокуратурой будет дана юридическая оценка действиям сотрудников частного детского сада Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию об агрессивном поведении воспитателя в частном детсаду.

- Согласно публикации СМИ и размещенной в ней видеозаписи, во время творческого занятия сотрудник детского сада проявляет агрессивное воздействие в отношении воспитанника, возраста около 3 лет, в результате чего тот начинает плакать, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным «4 канала», речь идет о филиале того же детского сада, где ранее ударили девочку. Тогда ситуацией сначала заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин, а затем следователи возбудили уголовное дело.

Что касается этого случая, то, по данным прокуратуры, видео, на котором ударили ребенка, снято более одного года назад и воспитательница в детском саду уже не работает.

Тем не менее сотрудники ведомства выясняют обстоятельства произошедшего. Прокуратурой будет дана юридическая оценка действиям сотрудников частного детского сада на предмет соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.