Известно, что уральца все-таки включили в список на обмен Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованного бойца из Свердловской области, попавшего в плен ВСУ, вернут домой. Известно, что уральца все-таки включили в список на обмен, такими данными поделился депутат Госдумы Максим Иванов.

- С утра пришла хорошая новость. По своим каналам получил информацию, что взятого в плен мобилизованного из моего округа все-таки включили в список на обмен. Позвонил его матери, рассказал, успокоил. Больше подробностей не скажу, чтобы не навредить предстоящему обмену, - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее стало известно, что четверо уральских солдат, участвующих в специальной военной операции, вернутся домой из украинского плена. Военных удалось обменять на бойцов противника. При этом, по словам уполномоченного по правам человека в Свердловской области, всего с февраля удалось произвести обмен 15 человек.