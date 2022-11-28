Четверо мобилизованных свердловчан вернутся домой из украинского плена

Все они попали в плен под Сватово на севере Луганской народной республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четверо уральских солдат, участвующих в специальной военной операции, вернутся домой из украинского плена. Военных удалось обменять на бойцов противника. При этом, по словам уполномоченного по правам человека в Свердловской области, всего с февраля удалось произвести обмен 15 человек.

- Всего с начала спецоперации я получила в свой WhatsApp 11 весточек из аппарата Уполномоченного: «Ваш (ФИО) вернулся». И эта фраза дорогого стоит. Есть сейчас в листе ожидания четверо наших ребят. Прошу родных об одном: молитесь и верьте. А мы будем помогать, - рассказывает омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Военных удалось обменять на бойцов противника Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Государственной Думы Максим Иванов также прокомментировал возвращение пленных. Он рассказал, что ранее в списках находились трое свердловчан, а вот по четвертому вопрос только решался, однако вскоре его данные для обмена также были внесены.

- Все пленные – из числа мобилизованных после 29 сентября. Все попали в плен под Сватово на севере Луганской народной республики. В плену продолжают оставаться и другие свердловчане, но о них говорить пока нельзя, чтобы не навредить. Работа по обмену будет продолжаться, - написал Максим Иванов в своем Telegram-канале.

Напомним, первый свердловский военнослужащий, который попал в плен во время проведения спецоперации на Украине, вернулся домой в конце апреля. После освобождения его отправили на реабилитацию.