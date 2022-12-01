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НовостиОбщество1 декабря 2022 10:52

В Екатеринбурге на два месяца перекроют движение на Айвазовского

Проехать нельзя будет по участку от Циолковского до Щорса
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
На перекрытом участке дороги будут идти работы по строительству дождевой канализации

На перекрытом участке дороги будут идти работы по строительству дождевой канализации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на два месяца перекроют движение на Айвазовского. Проехать нельзя будет по участку от Циолковского до Щорса.

- Сотрудники ООО «Специализированный застройщик «Атлас Парк Столиц-3» ограничат движение транспорта по улице Айвазовского с 15 декабря 2022 года по 15 февраля 2023 года, - предупредили в администрации Екатеринбурга.

На перекрытом участке дороги будут идти работы по строительству дождевой канализации. Объехать их можно будет по Московской, Щорса, Серова, Циолковского.

Напомним, в Екатеринбурге на две недели перекроют движение транспорта по улице Авиационной. Планируется, что автомобилисты не смогут попасть на участок от Сурикова до Серова с 9 по 23 декабря. На участке будут обустраиваться сети водоснабжения.