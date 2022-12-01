На перекрытом участке дороги будут идти работы по строительству дождевой канализации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на два месяца перекроют движение на Айвазовского. Проехать нельзя будет по участку от Циолковского до Щорса.

- Сотрудники ООО «Специализированный застройщик «Атлас Парк Столиц-3» ограничат движение транспорта по улице Айвазовского с 15 декабря 2022 года по 15 февраля 2023 года, - предупредили в администрации Екатеринбурга.

На перекрытом участке дороги будут идти работы по строительству дождевой канализации. Объехать их можно будет по Московской, Щорса, Серова, Циолковского.

Напомним, в Екатеринбурге на две недели перекроют движение транспорта по улице Авиационной. Планируется, что автомобилисты не смогут попасть на участок от Сурикова до Серова с 9 по 23 декабря. На участке будут обустраиваться сети водоснабжения.