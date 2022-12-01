Свердловские депутаты передали оборудование и снаряжение для мобилизованных

Фото: Дмитрий Иванов

Депутаты медицинской фракции в городской думе Алексей Вихарев и Дмитрий Николаев собрали для мобилизованных Екатеринбургского гарнизона оборудование, инструменты, снаряжение. Это уже восьмая машина для военных.

Парламентарии поддерживают тесную связь как с воинскими частями Урала, так и с родственниками мобилизованных, поэтому знают, что требуется бойцам в зоне проведения спецоперации в настоящий момент. Депутаты закупили и передали нужное снаряжение: плащи-дождевики, полевые бани, тепловые дизельные пушки, газовые плиты и баллоны, огнетушители, влажные салфетки, термобельё, носки. Также они отправили автомобильные аккумуляторы, зарядное устройство, бензопилы, лопаты, ручные пилы, топоры, саморезы, гвозди и многое другое.

Фото: Дмитрий Иванов

– С коллегами по медицинской фракции продолжаем оказывать всестороннюю поддержку нашим бойцам, принимающим участие в спецоперации. Передали груз для мобилизованных, им выпала нелёгкая доля – выполнять свой воинский долг. Мы делаем всё, чтобы бытовые условия у них, насколько возможно, были приемлемыми. Чтобы была возможность помыться, согреться, приготовить или разогреть пищу. Верим в наших ребят, желаем каждому из них вернуться домой, – рассказал председатель медицинской фракции Алексей Вихарев.

Депутаты в подчеркнули, что готовы не только помогать с приобретением нужного снаряжения, но и поддерживать военных, если возникают бюрократические проволочки.

– Ценна не только та помощь, которую мы отправляем мобилизованным. Хотя, несомненно, всё это – оборудование, вещи, – облегчает службу. Но ценна и наша поддержка, наше внимание. Уверен, что нашим парням это придаёт сил, храбрости и желания вернуться домой невредимыми, – пояснил депутат Дмитрий Николаев.

Фото: Дмитрий Иванов

Напомним, неделю назад гуманитарную помощь от председателя медицинской фракции гордумы Алексея Вихарева получили мобилизованные в учебном центре в Елани. Им передали печки, полевую баню, спальные мешки, газовые баллоны, медикаменты, а также продукты и теплые вещи, собранные жителями.