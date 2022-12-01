В Нижнем Тагиле водитель автобуса обнаружил в салоне труп

Что мужчина умер, заметили только на конечной остановке
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле утром, 30 ноября, водитель автобуса № 57 обнаружил в салоне труп мужчины. Страшную находку он сделал, когда приехал на конечную остановку у ж/д вокзала.
- Личность мужчины сотрудники полиции Нижнего Тагила уже установили, - рассказал начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых. - Это житель микрорайона «Вагонка» Юрий Истомин 1939 года рождения. С большой долей вероятности можно предполагать, что у него что-то внезапно произошло со здоровьем.
Уже известно, что смерть мужчины не имеет отношения к криминалу. Тем не менее, следователи уже начали проверку. Тело мужчины отправили на экспертизу, чтобы определить точную причину смерти.
Напомним, на улице Просторной в Екатеринбурге 30 ноября обнаружили труп мужчины. В УМВД сообщили, что житель Екатеринбурга 1969 года рождения умер из-за имеющегося у него заболевания.