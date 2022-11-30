На улице Просторной обнаружили труп мужчины

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

На улице Просторной днем, 30 ноября, обнаружили труп мужчины. На месте работают следователи. Они выясняют обстоятельства случившегося.

- Для определения точной причины смерти гражданина будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщил руководитель следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга Никита Савинцев.

Как отметили в УМВД по Екатеринбургу, по предварительным данным, мужчина 1969 года рождения умер из-за имеющегося у него заболевания. Признаков криминала в его смерти не усматривается.

В полиции узнали о смерти мужчины на улице Просторной от медиков скорой помощи.