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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 10:12

На улице Просторной обнаружили труп мужчины

На месте работают следователи
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

На улице Просторной днем, 30 ноября, обнаружили труп мужчины. На месте работают следователи. Они выясняют обстоятельства случившегося.

- Для определения точной причины смерти гражданина будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщил руководитель следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга Никита Савинцев.

Как отметили в УМВД по Екатеринбургу, по предварительным данным, мужчина 1969 года рождения умер из-за имеющегося у него заболевания. Признаков криминала в его смерти не усматривается.

В полиции узнали о смерти мужчины на улице Просторной от медиков скорой помощи.