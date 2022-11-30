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НовостиОбщество30 ноября 2022 15:43

Мэрия Екатеринбурга собирается выставить на торги историческую усадьбу

Здание внесли в программу прогнозного плана приватизации
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По документам на торги выставят здание площадью 637,9 квадратных метров

По документам на торги выставят здание площадью 637,9 квадратных метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга собирается выставить на торги памятник архитектурного наследия «Усадьба Блохиной», которая расположена у Царского моста на пересечении улиц Розы Люксембург и Декабристов.

Согласно постановлению, подписанному мэром уральской столицы, здание внесли в программу прогнозного плана приватизации.

По документам на торги выставят здание площадью 637,9 квадратных метров, ворота протяженностью девять метров, ограду протяженностью девять метров и земельный участок под усадьбой.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге выставили на торги старейший офис Уральского отделения Сбербанка на Малышева, 31в. Четырехэтажное здание продают за 265,4 миллиона рублей на «Торги-ру». Общая площадь здания - 3,8 тысячи квадратных метров.

В компании объясняли продажу оптимизацией расходов, отметив, что значительную часть здания занимают офисные площади, которых у банка достаточно в других локациях.