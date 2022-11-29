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НовостиОбщество29 ноября 2022 5:51

В Екатеринбурге снова выставили на торги старейший офис Сбербанка

Здание продают за 265,4 млн рублей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В компании объясняли продажу здания оптимизацией расходов

В компании объясняли продажу здания оптимизацией расходов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге выставили на торги старейший офис Уральского отделения Сбербанка на Малышева, 31в. Четырехэтажное здание продают за 265,4 миллиона рублей на «Торги-ру». Общая площадь здания - 3,8 тысячи квадратных метров.

Напомним, в июле 2022 года Сбербанк уже выставлял на продажу здание на Малышева, 31в. В компании объясняли продажу оптимизацией расходов, отметив, что значительную часть здания занимают офисные площади, которых у банка достаточно в других локациях.

Отметим, что здание признано объектом культурного наследия. Памятник является образцом крупного делового здания конца 1930-х годов в формах советской неоклассики.

Торги продлятся до 26 декабря.