«Сбербанк» продает здание старейшего офиса в Екатеринбурге

Площадь здания составляет 3,8 тысячи квадратных метров. Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

«Сбербанк» продает здание старейшего офиса на Малышева, 31в в Екатеринбурге. Такая информация размещена на сайте Российского аукционного дома.

Начальная цена объекта - 265 миллионов рублей. Площадь здания составляет 3,8 тысячи квадратных метров. В нем четыре этажа. При этом объект смогут передать покупателю не раньше 31 марта 2023 года.

Кроме того, новый собственник здания должен будет передать банку в аренду помещение на первом этаже площадью 834 квадратных метра. Ставка должна составлять не больше 10,8 тысячи рублей.

- Пока банк оценивает ситуацию на рынке: есть ли покупатели для такого объекта, какую цену они готовы предложить. Кроме того, банк допускает продажу этого помещения только на условиях обратной аренды, то есть отделение «Сбербанка» для клиентов в здании в любом случае останется, - рассказали «КП-Екатеринбург» в кредитной организации.

В банке объяснили продажу оптимизацией расходов. Там отметили, что значительную часть здания занимают офисные площади, которых у банка достаточно в других локациях.