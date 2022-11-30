На участке трассы Екатеринбург - Курган введут реверсивное движение

Работы будут проводиться 1 декабря с 10:00 до 18:00 на 55 километре в районе поселка Марамзино Фото: Алексей БУЛАТОВ

На участке трассы между Екатеринбургом и Курганом введут реверсивное движение из-за ремонта железнодорожного переезда. Работы будут проводиться 1 декабря с 10:00 до 18:00 на 55-м километре в районе поселка Марамзино.

- В связи с работами движение автомобильного транспорта будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим, - уточнили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Ранее стало известно, что на участке федеральной трассы Пермь - Екатеринбург до марта 2023 года ограничили движение автомобилистов. На мосту через реку Пут, который расположен на 231-м километре, будет проводиться реконструкция.

На время работ вводится реверсивное движение со светофорным регулированием.