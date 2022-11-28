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НовостиОбщество28 ноября 2022 12:18

На участке трассы Пермь - Екатеринбург ограничили движение до марта 2023 года

На мосту через реку Пут, который расположен на 231-м километре, будет проводиться реконструкция
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
На время работ вводится реверсивное движение со светофорным регулированием

На время работ вводится реверсивное движение со светофорным регулированием

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На участке федеральной трассы Пермь - Екатеринбург до марта 2023 года ограничили движение автомобилистов. На мосту через реку Пут, который расположен на 231-м километре, будет проводиться реконструкция.

- На время работ вводится реверсивное движение со светофорным регулированием. Ранее на отрезке со 182-го по 237-й километры уже были расширены до четырех полос движения 15 километров дороги, - уточнили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на две недели перекроют движение транспорта по улице Авиационной. Планируется, что автомобилисты не смогут попасть на участок от Сурикова до Серова с 9 по 23 декабря. Там будут обустраиваться сети водоснабжения для Станции скорой медицинской помощи.