В массовом ДТП в Нижнем Тагиле погиб майор полиции в отставке

Вячеслав Перемыкин был членом «Боевого братства» Фото: группа «ВКонтакте» «Боевое братство Нижнего Тагила и Новоуральска»

В массовом ДТП с участием четырех легковушек и рейсового автобуса в Нижнем Тагиле 29 ноября погиб майор полиции в отставке и ветеран боевых действий на Северном Кавказе Вячеслав Перемыкин. Об этом пишет TagilCity.ru. Мужчина также был членом «Боевого братства» и занимался сбором гуманитарной помощи для участников СВО.

- Славу я знаю много лет, служили в милиции в одном гарнизоне, - рассказал изданию руководитель «Боевого братства» Андрей Малинин. - Он всегда будет нашим братишкой, нашим боевым товарищем, который прошел горячие точки, который вместе с нами работал в милиции, потом в полиции. Вместе с нами раскрывал преступления, патрулировал наш город, участвовал в ветеранской, гуманитарной работе.

У Вячеслава Перемыкина осталась жена и двое детей.

Напомним, ДТП произошло днем 29 ноября в районе жилого дома № 29 по улице Челюскинцев. По предварительной информации, водитель автомобиля BMW не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем Hyundai Solaris. После этого BMW откинуло на встречную полосу и на Chevrolet Niva, за рулем которого был Вячеслав Перемыкин, а также на Skoda Fabia и автобус.