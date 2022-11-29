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НовостиОбщество29 ноября 2022 17:33

В Екатеринбурге завершились поиски пропавшего девятилетнего школьника

Мальчик перестал выходить на связь днем 29 ноября
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
При этом мальчик рассказал, что просто хотел погулять самостоятельно

При этом мальчик рассказал, что просто хотел погулять самостоятельно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские завершили поиски девятилетнего мальчика, который пропал по дороге домой из школы. Ученик перестал выходить на связь днем 29 ноября, в поисковом отряде «Прорыв» рассказали, что ребенка видели в Юго-Западном районе города.

- Несовершеннолетнего нашли на одной из улиц в районе розыска. По предварительной информации, противоправных действий в отношении него не совершено. В настоящее время сотрудники ПДН устанавливают подробности его отсутствия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

При этом мальчик рассказал, что просто хотел погулять самостоятельно, поэтому и не рассказал никому, где будет находиться.

Ранее в полиции Первоуральска завершили поиски 15-летнего подростка, который пропал еще 24 ноября. Подростка нашли живым и невредимым. В местное ОМВД России обратилась 47-летняя опекун мальчика.