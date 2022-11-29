В Екатеринбурге завершились поиски пропавшего девятилетнего школьника

При этом мальчик рассказал, что просто хотел погулять самостоятельно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские завершили поиски девятилетнего мальчика, который пропал по дороге домой из школы. Ученик перестал выходить на связь днем 29 ноября, в поисковом отряде «Прорыв» рассказали, что ребенка видели в Юго-Западном районе города.

- Несовершеннолетнего нашли на одной из улиц в районе розыска. По предварительной информации, противоправных действий в отношении него не совершено. В настоящее время сотрудники ПДН устанавливают подробности его отсутствия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

При этом мальчик рассказал, что просто хотел погулять самостоятельно, поэтому и не рассказал никому, где будет находиться.

Ранее в полиции Первоуральска завершили поиски 15-летнего подростка, который пропал еще 24 ноября. Подростка нашли живым и невредимым. В местное ОМВД России обратилась 47-летняя опекун мальчика.