В Первоуральске завершили поиски пропавшего 15-летнего подростка

Подросток ушел гулять и перестал выходить на связь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полиции завершили поиски 15-летнего подростка, который пропал еще 24 ноября. Подростка нашли живым и невредимым. В местное ОМВД России обратилась 47-летняя опекун мальчика. По ее словам, подросток ушел гулять и перестал выходить на связь - его телефон недоступен.

- Подросток находился в гостях у знакомого, остался переночевать. Позвонить и сообщить родным, что он остается у знакомого, не смог, так как телефон разрядился. С мальчиком все хорошо, жив, здоров никакие противоправные действия не совершалось, передан законным представителям, - сообщили «КП-Екатеринбург» в полиции Первоуральска.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге пропал 21-летний Владимир Горшков. О его местонахождении ничего не известно с 20 ноября. Последний раз его видели в районе Южного автовокзала. Поисками молодого человека занимаются сотрудники полиции и волонтеры.