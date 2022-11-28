В Екатеринбурге в лобовом столкновении двух легковушек пострадали два человека

Предварительным виновником происшествия называют водителя «четырнадцатой». Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в лобовом столкновении отечественной легковушки и иномарки Toyota пострадали два человека. Авария произошла вечером 28 ноября на улице Амундсена около жилого дома № 115. Предварительным виновником происшествия называют водителя «четырнадцатой».

- Водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota. Оба водителя пострадали. За рулем в момент происшествия находились трезвыми, - сообщили «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

На месте ЧП работают автоинспекторы, которые выясняют обстоятельства случившегося, а также спасатели и медики.

Напомним, ранее в Екатеринбурге женщина-водитель на автомобиле темного цвета сбила 56-летнего мужчину, сдавая назад, и уехала. ДТП произошло 10 ноября около 13:00 на ул. Луначарского, 55. Мужчина сам после произошедшего обратился в больницу.