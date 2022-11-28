В Екатеринбурге женщина-водитель сбила 56-летнего мужчину и уехала

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге женщина-водитель на автомобиле темного цвета сбила 56-летнего мужчину, сдавая назад, и уехала. ДТП произошло 10 ноября около 13:00 на ул. Луначарского, 55. Мужчина сам после произошедшего обратился в больницу, где ему диагностировали травму колена и ушибы. Сейчас сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев ДТП.

- После наезда она предложила пострадавшему мужчине свою помощь, но он отказался. После чего женщина уехала с места ДТП, не оставив своих контактных данных, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

В Госавтоинспекции просят всех, кто стал очевидцем ДТП или имеет информацию о нем, сообщить об этом по телефону +7 (950) 201-27-89. Конфиденциальность гарантируется.