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НовостиОбщество28 ноября 2022 12:49

Уральская транспортная прокуратура проведет проверку в аэропорту Кольцово

Специалисты выяснят, хватает ли работникам воздушной гавани техники для подготовки ВВП в зимнее время
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Специалисты выяснят, хватает ли работникам воздушной гавани техники для подготовки ВВП в зимнее время

Специалисты выяснят, хватает ли работникам воздушной гавани техники для подготовки ВВП в зимнее время

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральская транспортная прокуратура проверит, как обслуживается аэропорт Екатеринбурга в условиях начавшихся обильных снегопадов и перепадов температур. Специалисты выяснят, хватает ли работникам воздушной гавани техники для подготовки ВВП.

- Первостепенное внимание уделяется вопросам оснащения воздушных гаваней необходимым количеством специальной техники (снегоуборочные машины), готовности объектов транспорта к предупреждению нарушений при содержании летного поля, - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге задержан вылет сразу нескольких рейсов «Уральских авиалиний». Согласно информации с официального сайта аэропорта Кольцово, минувшей ночью рейсы в Бишкек и Читу вылетели с задержкой в два и три часа.

Кроме того, были задержаны рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, а также Иркутск и Хабаровск.