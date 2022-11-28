В Свердловской области обнаружили «водянистую» колбасу

Пищевая ценность, а именно - содержание жира и белка, в «водянистой» колбасе будет меньше ожидаемого Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области обнаружили «водянистую» полукопченую колбасу. Повышенное содержание влаги выявили в шести из восьми проверенных образцов полукопченой колбасы.

- Превышение нормы варьировалось от 5,5 до 15,6 %. Можно предположить, что пищевая ценность, а именно - содержание жира и белка, в такой колбасе будет меньше ожидаемого, - сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

О выявлении некачественных колбас референтный центр сообщил инспекторам надзорного ведомства в Свердловской области и Пермском крае, поскольку именно в этих регионах были отобраны проверенные пробы. Теперь Россельхознадзору предстоит принять оперативные меры к горе-производителям.

Напомним, ранее мы писали, что на Урале химики-аналитики Россельхознадзора обнаружили яд в полукопченой колбасе «Краковская». В пробе оказалось превышено допустимое содержание бензапирена, который внедряется в комплекс ДНК, вызывая необратимые мутации.