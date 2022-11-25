На Урале специалисты Россельхознадзора обнаружили яд в колбасе «Краковская»

Найденный в колбасе бензапирен - один из самых мощных и при этом широко распространенный канцероген Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале химики-аналитики Россельхознадзора обнаружили яд в полукопченой колбасе «Краковская». В пробе оказалось превышено допустимое содержание бензапирена, который внедряется в комплекс ДНК, вызывая необратимые мутации.

- Бензапирен - один из самых мощных и при этом широко распространенный канцероген. Помимо канцерогенного, бензапирен оказывает мутагенное, эмбриотоксическое, гематотоксическое действие, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Референтный центр направил информацию о выявлении опасной колбасы в Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. Именно они направили пробу на исследования. Теперь им предстоит принять меры к производителю - мясоперерабатывающему предприятию из Пермского края, чтобы опасная колбаса не попала к потребителю.