Вопрос о возвращении еще 19 сотрудников предприятие сейчас решает с Министерством обороны РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Ураласбесту» удалось вернуть 12 мобилизованных сотрудников. Это в том числе машинисты электровозов и водители БелАЗов. Один из них уже вышел на работу. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе предприятия.

- По остальным ведем работу. Есть определенные сложности, - рассказали в «Ураласбесте».

Также там уточнили, что предприятие получило право оформлять бронь, которая дает право на отсрочку от призыва уже после того, как их сотрудников мобилизовали.

Вопрос о возвращении еще 19 сотрудников предприятие сейчас решает с Министерством обороны РФ.

Напомним, ранее депутат Госдумы Максим Иванов пообещал вернуть домой 31 мобилизованного сотрудника предприятия «Ураласбест». По словам парламентария, они являются уникальными специалистами и задействованы в бесперебойной работе градообразующего предприятия. Он направлял запрос на имя начальника Генштаба В.В.Герасимова.