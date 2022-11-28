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НовостиОбщество28 ноября 2022 9:15

«Ураласбесту» удалось вернуть 12 мобилизованных сотрудников

Один из них уже вышел на работу
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Вопрос о возвращении еще 19 сотрудников предприятие сейчас решает с Министерством обороны РФ

Вопрос о возвращении еще 19 сотрудников предприятие сейчас решает с Министерством обороны РФ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Ураласбесту» удалось вернуть 12 мобилизованных сотрудников. Это в том числе машинисты электровозов и водители БелАЗов. Один из них уже вышел на работу. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе предприятия.

- По остальным ведем работу. Есть определенные сложности, - рассказали в «Ураласбесте».

Также там уточнили, что предприятие получило право оформлять бронь, которая дает право на отсрочку от призыва уже после того, как их сотрудников мобилизовали.

Вопрос о возвращении еще 19 сотрудников предприятие сейчас решает с Министерством обороны РФ.

Напомним, ранее депутат Госдумы Максим Иванов пообещал вернуть домой 31 мобилизованного сотрудника предприятия «Ураласбест». По словам парламентария, они являются уникальными специалистами и задействованы в бесперебойной работе градообразующего предприятия. Он направлял запрос на имя начальника Генштаба В.В.Герасимова.