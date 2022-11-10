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НовостиОбщество10 ноября 2022 11:26

Депутат Госдумы пообещал вернуть домой мобилизованных сотрудников предприятия в Асбесте

Они задействованы в бесперебойной работе градообразующего предприятия
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По словам парламентария, они являются уникальными специалистами

По словам парламентария, они являются уникальными специалистами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Государственной думы Максим Иванов пообещал вернуть домой 31 сотрудника предприятия «Ураласбест», которых мобилизовали по ошибке. По словам парламентария, они являются уникальными специалистами и задействованы в бесперебойной работе градообразующего предприятия.

- От промышленников Свердловской области продолжают поступать обращения с просьбой оказать содействие в возврате. Сегодня направил запрос на начальника Генштаба В.В.Герасимова. Будем специалистов «вытаскивать» обратно, - написал Максим Иванов в своем Telegram-канале.

Ранее Максим Иванов рассказал, на предприятии ВСМПО-АВИСМА мобилизовали 27 уникальных специалистов. По мнению парламентария, необходимо как можно скорее вернуть на работу кадры, которые задействованы в выполнении гособоронзаказа.