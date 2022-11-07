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НовостиОбщество7 ноября 2022 11:59

Депутат Госдумы пообещал вернуть домой мобилизованных сотрудников ВСМПО-АВИСМА

Максим Иванов рассказал о 27 уникальных специалистах
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По мнению парламентария, необходимо как можно скорее вернуть на работу кадры, которые задействованы в выполнении гособоронзаказа

По мнению парламентария, необходимо как можно скорее вернуть на работу кадры, которые задействованы в выполнении гособоронзаказа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат государственной думы Максим Иванов рассказал, на предприятии ВСМПО-АВИСМА мобилизовали 27 уникальных специалистов. По мнению парламентария, необходимо как можно скорее вернуть на работу кадры, которые задействованы в выполнении гособоронзаказа.

- Специалисты эти незаменимы, в соответствии с Указом Президента имеют «бронь». Посоветовался с родными сотрудников, предприятием, с военной прокуратурой. Скорректировал наши действия и направил запрос начальнику Генштаба с просьбой принять срочные меры, - написал Максим Иванов в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне мэр уральского города Алапаевск рассказал о госпитализации мобилизованного сына в военный госпиталь. По словам Сайгида Билалова, сейчас его старший сын Руслан в порядке: операция прошла успешно.