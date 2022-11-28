В полиции рассказали о поисках 15-летнего подростка из Первоуральска

Подросток ушел гулять и перестал выходить на связь Фото: «ЛизаАлерт»

В полиции рассказали о поисках 15-летнего Дмитрия Зенкова из Первоуральска, пропавшего 24 ноября. В ОМВД России по городу Первоуральску обратилась 47-летняя опекун мальчика. По ее словам, подросток ушел гулять и перестал выходить на связь - его телефон недоступен.

- В поисках без вести пропавшего принимают участие 17 сотрудников территориального ОВД из подразделений уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции, инспектора отделения по делам несовершеннолетних. Ориентировка с описанием внешности передана нарядам ППСП и ГИБДД, находящимся на маршрутах патрулирования, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ОМВД России по городу Первоуральску.

Также там отметили, что раньше мальчик не уходил из дома, на учете в отделении по делам несовершеннолетних не состоял.

Если вы знаете о местонахождении Дмитрия, сообщите об этом в дежурную часть ОМВД России по Первоуральску по номеру телефона 8 (3439) 64-82-21.