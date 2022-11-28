В Первоуральске пропал 15-летний подросток

Подросток пропал 24 ноября Фото: «ЛизаАлерт»
В Первоуральске пропал 15-летний Дмитрий Зенков. О местонахождении подростка ничего неизвестно с 24 ноября. Его поисками занимаются сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
- С заявлением о розыске Зенкова Дмитрия в ОМВД России по городу Первоуральску обратилась опекун 1975 года рождения. Следует отметить, что ранее Зенков не допускал уходы из дома. На учете в отделении по делам несовершеннолетних не состоял, - рассказали в полиции Первоуральска.
Приметы:
Рост: 182 см.
Телосложение: худощавое
Цвет глаз: карие
Волосы: темно-русые
К сожалению, во что был одет подросток в день пропажи неизвестно. Если вы знаете, где он может находиться, сообщите по телефонам указанным в ориентировке или в дежурную часть ОМВД России по Первоуральску по номеру телефона 8(3439) 64-82-21.
Фото: «ЛизаАлерт»
Напомним, ранее в Екатеринбурге завершили поиски 21-летнего Владимира Горшкова, пропавшего 20 ноября. Молодой человек сам увидел ориентировку поискового отряда и вышел на связь с близкими.