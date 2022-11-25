В Свердловской области стало больше миллионеров и миллиардеров

Декларации с общей суммой дохода от 1 миллиарда рублей представили 49 физических лиц Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области, согласно данным Федеральной налоговой службы в 2021 году увеличилось количество миллионеров и миллиардеров. Как рассказали «Коммерсантъ-Урал» в УФНС по Свердловской области, на сегодняшний день более 60,7 тысяч налогоплательщиков представили декларацию за прошлый год на сумму больше 1 миллиона рублей, что на 22% выше показателя 2021 года. Декларации с общей суммой дохода от 1 миллиарда рублей в нашем регионе в 2022 году представили 49 физических лиц, что на 24,5% больше, чем в минувшем году.

Напомним, ранее мы писали, что средняя зарплата жителей Свердловской области снизилась в августе до 52 473 рублей. Из данных Свердловскстата следует, что это самый низкий показатель за полгода. Самая высокая средняя зарплата в 2022 году зафиксирована в регионе в июне. Тогда показатель составлял 57 345 рублей.