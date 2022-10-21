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Экономика21 октября 2022 6:07

В Свердловской области снизилась средняя зарплата

Достигнут самый низкий показатель за последние полгода
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Самые низкие зарплаты в августе были в сфере образования – 26 606 рублей

Самые низкие зарплаты в августе были в сфере образования – 26 606 рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области средняя зарплата жителей снизилась в августе до 52 473 рублей. Из данных Свердловскстата следует, что это самый низкий показатель за последние полгода.

Самая высокая средняя зарплата в 2022 году зафиксирована в регионе в июне. Тогда показатель составлял 57 345 рублей.

При этом лидерами по размеру средней зарплаты стали те, кто работают в финансовой и страховой сфере. Они в августе в получали по 88 649 рублей. У представителей IT заработок составил 83 939 рублей, а у ученых - 83 744 рубля.

Самые низкие зарплаты в августе были в сфере образования – 26 606 рублей. Работники гостиниц и общепита в среднем получали 28 347 рублей.