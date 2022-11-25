Директор «Баден-Бадена» поздравил милионного гостя

Фото предоставлено пресс-службой компании Baden Family

Сеть российских курортов «Баден-Баден» давно стала одним из самых востребованных мест для отдыха с друзьями и семьей. А 24 ноября ее посетил миллионный гость. Масштабное событие произошло прямо перед 10-летием компании.

Генеральный директор «Баден-Бадена» Евгений Кононов рассказал, что для него означает это событие и поделился планами по развитию сети.

- Миллионный гость – это самый главный итог десяти лет существования «Баден-Бадена». В 2012 году я посетил немецкий Баден-Баден «Каракалла Термы» и узнал, что его каждый год посещает примерно 600 тысяч человек. Тогда у меня зародилась мечта, чтобы мой комплекс принимал миллион гостей. И так совпало, что наша сеть принимает миллионного гостя именно в 2022 году, когда нашей компании исполняется 10 лет. Это очень яркое подведение итогов слаженной работы всей нашей команды. Цель была крутой, и теперь она достигнута, - улыбается Евгений Кононов.

Фото предоставлено пресс-службой компании Baden Family

В рамках масштабного события миллионному гостю подарили фирменные сувениры компании Baden Family, а также сертификат на безлимитное посещение комплекса для двух персон в течение года.

Первый термальный комплекс «Баден-Баден» был открыт 8 декабря 2012 года. Сейчас жителей и гостей Урала приглашают шесть курортов. Три из них в располагаются в Свердловской области, два – в Челябинской, и один – в Курганской. И каждый из них имеет свое лицо и по-своему уникален.

Сеть оздоровительных и развлекательных курортов европейского уровня не перестает расти и развиваться.

- В ближайшие три-четыре года мы планируем запустить шесть комплексов. В том числе у нас проектируются два флагманских объекта в Свердловской области. Сейчас мы активно развиваем Сысерть. Там планируем построить термальный комплекс, ряд заведений общественного питания: бары, рестораны, кафе, а также небольшой горнолыжный комплекс, - рассказывает Евгений Кононов. - Еще одна локация, которую мы сейчас активно строим –это акватория озера Таватуй неподалеку от Новоуральска. По плану, в этой локации мы построим отель на 500 номеров, а также горнолыжный и термальный комплексы.

Генеральный директор сети Евгений Кононов также отметил, что развитие и улучшения будут происходить и в действующих комплексах компании Baden Family.