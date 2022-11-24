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НовостиОбщество24 ноября 2022 13:15

РЭК утвердила новые тарифы на услуги ЖКХ для Нижнего Тагила

Новые расценки вступят в силу с 1 декабря 2022 года
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Новые расценки вступят в силу с 1 декабря 2022 года

Новые расценки вступят в силу с 1 декабря 2022 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональная энергетическая комиссия утвердила новые тарифы на услуги ЖКХ для Нижнего Тагила. Так, от 3,06 до 14,63 % в зависимости от теплоснабжающей организации вырастут тарифы на отопление. Также подняли тариф на 16,08 % - с 24,44 до 28,37 рублей, за кубометр питьевой воды для «Водоканал-НТ».

Кроме того, снижена на 3,3 % - с 13,08 до 12,64 рубля, плата за канализацию. В ближайшее время РЭК планирует проиндексировать тарифы и на другие услуги ЖКХ.

Напомним, ранее мы писали, что в Свердловской области с 1 декабря вырастет плата за ЖКХ. Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы.