Предельный уровень индексации тарифов не превысит 9% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с 1 декабря вырастет плата за ЖКХ. Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Как сообщали в Министерстве экономического развития РФ, предельный уровень индексации тарифов не превысит 9%. При этом окончательное решение об уровне индексации в Свердловской области примет правительство региона.

- Рост регулируемых тарифов долгое время сдерживался - Правительство РФ в последние 3 года индексировало тарифы до 2 раз ниже инфляции. Это позволяло контролировать их индексацию, делая ее более плавной и безболезненной потребителей, - рассказывали в Министерстве экономического развития РФ.

Напомним, что индексацию тарифов перенесли с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. За счет данного решения более полутора лет индексации тарифов проводиться не будет. Следующая индексация произойдет только 1 июля 2024 года.