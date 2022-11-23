В Екатеринбурге начали строить ледовый городок

Темой городка в этом году стало 300-летие города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начали строить новогодний ледовый городок. На площади 1905 года появились рабочие, которые начали возводить деревянный каркас.

Темой городка в этом году стало 300-летие Екатеринбурга. Эта цифра будет присутствовать в декоре. Также тема будет отражена в центральной ледяной постройке. Ее сделают в виде деревянной крепости, которая была построена на реке Исеть в том месте, где сейчас находится Плотинка. Крепость украсит надпись «Екатеринбург 1723 - 2023».

Вокруг крепости построят ледяной лабиринт, а внутри будут детские горки. Большая горка будет сделана в виде кричного молота – старинной заводской машины. Кроме того, установят ледяные скульптуры елей, зайцев и медведей. Мэр Алексей Орлов уже показал видеопрезентацию праздничной площадки.

Городок начали строить 14 ноября. В этом году из бюджета Екатеринбурга на него выделили 26,2 миллиона рублей.