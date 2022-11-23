В Верхней Салде открытие ледового городка пройдет без салюта

В новогоднем городке сделают горки, снежные фигуры, светодиодный шатер и фотозону Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Салде открытие новогоднего ледового городка пройдет без салюта. Об этом сообщил мэр Игорь Сальников на своей странице во «ВКонтакте».

- Верю, что жители отнесутся к этому с пониманием. Мы считаем, сейчас не время для пышных торжеств, - написал он.

Глава города отметил, что также администрация отказалась от проведения корпоративов. При этом Сальников отметил, что ледовый городок построят на прежнем месте – на большой свободной территории на улице Ленина.

По словам мэра, планируется залить большой каток с елкой в центре. Кроме того сделают горки, снежные фигуры, светодиодный шатер, фотозону и входную группу.

Ранее стало известно, что открытие ледового городка в Екатеринбурге пройдет без фейерверка. Мэрия не планирует развлекательные мероприятия на открытии площадки.