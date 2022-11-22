Прокуратура проверит школу в Нижнем Тагиле после сообщений о тараканах в столовой

Ведомство проверит, как проводится дезинсекция
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прокуратура начала проверку средней школы № 81 в Нижнем Тагиле после появления информации в СМИ о тараканах в столовой. Об этом сообщает надзорное ведомство Свердловской области.
- Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила организовала проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении, - говорится в сообщении.
Ученики заметили тараканов на информационном стенде школьной столовой. Прокуратура проверит, есть ли там насекомые, как проводятся дезинсекционные мероприятия образовательным учреждением и компанией, занимающейся организацией питания в школе.
Ранее, 22 января, мама одного из учеников школы № 95 в Екатеринбурге пожаловалась на тараканов в столовой. После обращения учебное заведение было выбрано для проверки работниками Минобразования Свердловской области.