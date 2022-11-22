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НовостиОбщество22 ноября 2022 8:28

Прокуратура проверит школу в Нижнем Тагиле после сообщений о тараканах в столовой

Насекомых заметили на информационном стенде
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Ведомство проверит, как проводится дезинсекция

Ведомство проверит, как проводится дезинсекция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура начала проверку средней школы № 81 в Нижнем Тагиле после появления информации в СМИ о тараканах в столовой. Об этом сообщает надзорное ведомство Свердловской области.

- Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила организовала проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении, - говорится в сообщении.

Ученики заметили тараканов на информационном стенде школьной столовой. Прокуратура проверит, есть ли там насекомые, как проводятся дезинсекционные мероприятия образовательным учреждением и компанией, занимающейся организацией питания в школе.

Ранее, 22 января, мама одного из учеников школы № 95 в Екатеринбурге пожаловалась на тараканов в столовой. После обращения учебное заведение было выбрано для проверки работниками Минобразования Свердловской области.