В Екатеринбурге родители пожаловались на тараканов на кухне школы № 95

На тараканов пожаловалась родительница Фото: Иван МАКЕЕВ

22 января мама одного из учеников школы № 95 в Екатеринбурге пожаловалась на тараканов в столовой.

После обращения родительницы, эта школа была выбрана для проверки работниками Министерства образования и молодежной политики Свердловской области. К ним присоединились журналисты.

- На прошлой неделе поступило обращение граждан о том, что в школьной столовой замечены тараканы, а сами ученики чувствуют себя некомфортно на обеде. Областная группа по контролю за питанием выезжает в школу, мы проверили кухню. Обработка от насекомых проводится систематически, последняя была 22 января. Тараканов не было замечено. За время проверок ни разу не выявляли вопиющих случаев нарушения, - рассказал начальник отдела воспитания, комплексной профилактики и комплексной безопасности Дмитрий Шиловских.

В самой школе также говорят, что насекомых в столовой сотрудники не видели.

С проверкой пришли в школу № 95 Фото: Маргарита РАЗУМОВА

- У нас никаких насекомых нет. Дезинфекции и дезинсекции проводим регулярно. Роспотребнадзор ставил ловушки. Насекомых не было в них. Последняя обработка была на зимних каникулах, - рассказала директор школьной базовой столовой № 11 Наталья Кустова.

Также по словам Дмитрия Шиловских, в начале 2022 года в одной из школ города выявили не до конца приготовленную курицу. При повторной внеплановой проверке нарушения устранены.

В самом учебном заведении рассказали, что родители не приходили в столовую для контроля питания, а сами дети пока не жаловались на кухню.