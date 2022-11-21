На Урале простятся с 22-летним связистом, погибшим во время СВО

Алексей Лагутин получил тяжелое ранение Фото: пресс-служба администрации Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском простятся с 22-летним Алексеем Лагутиным, погибшим во время СВО. Когда объявили мобилизацию, он сам пришел в военкомат и записался добровольцем.

- Срочную службу Алексей отслужил связистом. Его семья из Екатеринбурга перебралась в Каменский район, в поселок Первомайский, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе администрации Каменска-Уральского. - Участвуя в специальной военной операции, получил тяжелое ранение. Медики боролись за его жизнь более двух недель.

Алексей Лагутин скончался 15 ноября. Церемония прощания состоится на Аллее Славы 23 ноября в 11:00.

Напомним, раннее мы писали, что во время спецоперации на Украине погиб 33-летний житель уральской деревни Курманка Игорь Волкоморов. Известно, что младший сержант скончался под Херсоном в населенном пункте Дудчаны. У него осталась мать, сын и брат.