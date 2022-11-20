Во время спецоперации на Украине погиб младший сержант из уральской деревни

Фото: пресс-служба администрации городского округа Заречный

Во время спецоперации на Украине погиб 33-летний житель уральской деревни Курманка Игорь Волкоморов. Известно, что младший сержант скончался под Херсоном в населенном пункте Дудчаны. У него осталась мать, сын и брат.

- В апреле нынешнего года Игорю исполнилось 33 года. Прощание с ним состоится 22 ноября в центре досуга «Романтик» в Курманке. Выражаем соболезнования семье павшего, - сообщает пресс-служба администрации городского округа Заречный.

Напомним, ранее стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб 19-летний уралец Егор Загайнов, который служил по контракту. В администрации Серовского городского округа рассказали, что молодой человек родился в 2003 году и окончил девять классов местной школы № 22.