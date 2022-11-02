Во время спецоперации на Украине погиб 19-летний контрактник из Серова

Прощание с молодым человеком состоится 3 ноября. Фото: пресс-служба администрации Серовского городского округа

Во время спецоперации на Украине погиб 19-летний уралец Егор Загайнов, который служил по контракту. В администрации Серовского городского округа рассказали, что молодой человек родился в 2003 году и окончил девять классов местной школы № 22.

- Егор поступил в Серовский политехнический техникум. По окончании учебного заведения в 2022 году был призван в ряды Вооруженных сил РФ. Прослужив три месяца, он подписал контракт и отправился в зону СВО, 27 октября героически погиб при выполнении боевой задачи, - рассказали в пресс-службе администрации Серовского городского округа.

Известно, что прощание с молодым человеком состоится 3 ноября.

Ранее стало известно, что житель Каменска-Уральского Артем Небаев погиб во время специальной военной операции на Украине. Смерть десантника подтвердили в администрации города. Там отметили, что Небаев воевал в Чечне, а также служил по контракту. В начале года ему исполнилось 40 лет.